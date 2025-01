Cecilia Rodriguez, finalmente la verità sul rapporto con Moser: altro che rosa e fiori

Cecilia Rodriguez finalmente ha confessato qual è il rapporto che la lega a suo marito Ignazio Moser: i dettagli

Una delle donne che ha stregato tutti per la sua professionalità, la sua bellezza e il suo essere così legata alla sua famiglia è proprio lei, Cecilia Rodriguez. In molti sapranno già che ella è la sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez e, proprio grazie a lei ha cominciato ad assaporare alcuni programmi televisivi di successo. Negli anni, la donna si è lasciata andare ad alcune confessioni circa il rapporto con suo marito Ignazio Moser.

Il successo di Cecilia Rodriguez è arrivato improvvisamente, proprio grazie alla sorella che l’ha spinta a credere in se stessa; la giovane è arrivata in Italia e come Belen ha cominciato a lavorare come modella. Pian piano, però, si è avvicinata al mondo televisivo partecipando ad alcuni show e reality tra cui L’Isola dei faosi e Grande Fratello Vip.

In molti ricorderanno che la donna lasciò in diretta televisiva il suo ex Francesco Monte per vivers la storia all’interno della casa proprio con Ignazio Moser che è diventato da poco suo marito. Nonostante gli alti e i bassi, le crisi e gli ostacoli, i due sono riusciti a portare a termine il sogno del matrimonio.

Nonostante tutto, però, Cecilia Rodriguez ha voluto svelare che rapporti ci sono oggi con Ignazio Moser e come prosegue la vita matrimoniale.

Cecilia Rodriguez, ecco la verità sul rapporto con Moser

Dopo 7 anni di relazione con Ignazio Moser, cominciata proprio negli studi del Grande fratello, Cecilia è convolata a nozze e proprio sui social ha fatto sapere come va il rapporto matrimoniale con quest’ultimo. Tra le domande box, ad esempio, ce ne era una circa le proprità del momento della showgil e questa ha risposto “Noi”.

Sul tema della gelosia, un utente le ha domandato se è gelosa se il marito lavora con ragazze belle e Cecilia ha risposto: “Sto aspettando mio marito dopo il parrucchiere, che ogni tanto si ricorda di avere una bella moglie. No, io sono gelosa sempre, anche quando lavora con le cesse. No, non sono gelosa, credetemi. Quella fase della mia vita è passata”.

Come sta il papà di Cecilia

Dopo le domande circa il marito, qualche utente ha chiesto come sta Gustavo Rodriguez, papà della showgirl che è sytato coinvolto in un incidente in fabbrica a seguito del quale si è procurato gravi ustioni.

La showgirl ha confessato: “Ovviamente continua con tutte le cure, con le medicazioni e la fisioterapia, soprattutto per la mobilità delle mani. Però sta bene. Sono molto contenta, siamo tutti molto più sereni”.