Antonella Clerici, imbarazzo in diretta televisiva: nessuno lo ha potuto prevedere

Antonella Clerici completamente in imbarazzo dopo il commento pronunciato in diretta televisiva: ecco cosa è successo

Una delle conduttrici televisive che ha lasciato tutti senza parole con la sua professionalità e il talento conquistando il mondo dello spettacolo è lei, Antonella Clerici. Nel corso della sua carriera televisiva, molti l’hanno definita la Regina del Mezzogiorno per i suoi programmi culinari, seguiti anche da altri che ne hanno fatto la storia

Sin da giovanissima, Antonella Clerici ha lasciato il segno nel ruolo di annunciatrice televisiva nel programma Dribbing, seguito anche da due varietà, Circo Bianco e Semaforo Giallo fino alla famosa Domenica Sportiva. Nel 2000, propone all’azienda Mediaset il format culinario ma quest’ultima rifiuta categoricamente; la proposta viene accettata proprio dalla RAI e comincia La prova del cuoco.

Questo programma conquista letteralmente il pubblico italiano, tanto che la donna viene amata e apprezzata dal pubblico e conduce per 13 anni lo show, anno di nascita della figlia Maelle. Per un breve periodo, La prova del cuoco viene condotta da Elisa Isoardi e termina di li a poco.

Attualmente, la donna conduce E’ sempre Mezzogiorno, e proprio in diretta è avvenuto un episodio che l’ha particolarmente imbarazzata: ecco cosa è successo.

Antonella Clerici, imbarazzata in diretta televisiva: ecco il motivo

Dopo aver salutato come al solito il pubblico a casa, Antonella Clerici ha cominciato il famoso e divertente gioco telefonico e, come spesso accade, la conduttrice pronuncia alcuni indizi; l’indizio di oggi era uno a cui si prestava a innumerevoli interpretazioni, alcune di un certo tipo come: “Indizio numero uno: ‘C’è chi lo ficca dappertutto…”.

Imbarazzata, Antonella Clerici ha dichiarato: “Però anche voi eh…Cioè…Che commento è?”. Superata questa fase, la donna si è avvicinata allo chef per capire di più della ricetta. Inoltre, dopo questa parentesi, la donna ha parlato di un tema molto caldo affermando: “Parliamo tanto di inclusione e cose così e poi ci sono degli episodi di intolleranza…Ma possibile che un padre nei confronti di un ragazzo gay lo meni per il suo orientamento?”.

Conclusioni

La donna ha ancora commentato affermando: “Ma siamo nel medioevo? Nel medioevo bruciavano le streghe…Non ci siamo proprio…o mi rivolgo al pubblico femminile che in questo è più attento…Mi raccomando…Aiutiamo i nostri figli, come sono, sono…Aiutiamoli sempre…”

In conclusione ha ammesso: “Non so se avete ascoltato il Sabato Padre da Fabio Fazio…Ha detto che la speranza non delude mai…E’ una frase che secondo me è bellissima…o aggiungerei pure una frase di Kierkegaard, che ho letto recentemente…La speranza è la passione per il possibile…Trovo che questa sia una frase bellissima…”.