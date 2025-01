Giorgia, tutta la verità sul Festival di Sanremo 2025: “Non era nella mente…”

La cantante Giorgia ha finalmente fatto una rivelazione scottante sul Festival di Sanremo: ecco cosa ha detto

Una delle cantanti che con il suo talento e la sua voglia di fare oltre che la sua voce meravigliosa e fuori dal comune, ha cambiato il modo di fare musica in Italia, valorizzando il genere pop è lei, Giorgia. La cantante ha fatto si che la musica italiana sia un punto di forza di moltissime generazioni e, come rivelato da lei stessa, finalmente si è saputo il motivo per cui ci sarà anche lei al nuovo Festival di Sanremo.

La musica e l’amore per essa l’ha ereditata proprio dal suo papà che gli ha fatto conoscere il genere i R ‘n’ B e soul per la quale si è sempre ispirata. Inoltre, il suo nome è proprio in omaggio a Ray Charles con la canzone Giorgia on My Mind. A soli 7 anni, la donna incide il suo primo 45 giri pubblicato dall’etichetta discografica che pubblicava già i Juli & Julie.

Studia musica durante l’adolescenza proprio con uigi Rumbo, tenore della Cappella Sistina e pian piano la storia fa si che lei rientri tra le cantanti migliori del mondo e d’Europa. Tra i brani che ci hanno fatto sognare sicuramente vi è E poi, Come saprei, Di sole e d’azzurro, Marzo, Gocce di memoria dedicata al suo ex fidanzato Alex Baroni, morto in un incidente stradale.

Giorgia e il nuovo Festival di Sanremo: ecco cosa ha rivelato

Nella giornata del 5 Dicembre, Carlo Conti ha fatto sapere che tra i Big del Festival di Sanremo che andrà in onda tra qualche settimana, ci sarà proprio Giorgia con un nuovo brano chiamato La cura per me scritto da Blanco e Michelangelo, che promette di regalare grandissime emozioni, che rientra tr ai favoriti della stampa che gli ha ascoltati tutti in anteprima.

Giorgia ha confessato come è nata la sua partecipazione: “Qualcuno del mio team ha detto: ‘La mandiamo a Carlo?‘. E lì mi sono messa le mani in faccia, nel senso che non era nei programmi tornare in gara a Sanremo. Andare al Festival diventa un’esperienza musicale, più che una gara. Anche perché ne ho fatti diversi. Il bello di non avere vent’anni è che te lo puoi vivere, non dico con leggerezza, perché quel palco non è mai leggero, però con la consapevolezza di dover fare un buon lavoro e quella è la cosa più importante.

Conclusioni

Alla domanda di cosa significa per Giorgia partecipare nuovamente alla kermesse canora ella risponde così: “C’è della poesia, ma anche tanta ansia, perché vivo l’emozione di questa canzone, ma c’è anche la responsabilità di quello che è già stato fatto”.

Non ci resta che attendere che si realizzi questo sogno.