Paolo Bonolis, il commento pungente in diretta televisiva turba la conduttrice: ecco cosa ha detto

Paolo Bonolis, dopo una domanda pungente lascia tutti senza prole per il suo commento: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità

Uno dei conduttori televisivi che lascia tutti senza parole per la sua professionalità, per il suo talento e per tutto ciò che ne concerne è proprio lui, Paolo Bonolis. Un uomo di altri tempi che ha saputo valorizzare il suo show, portando una ventata di novità a suoi programmi televisiva che continuano ad essere il punto di riferimento dell’azienda Mediaset e della sua personale, SDL.TV.

Il conduttore si è sempre contraddistinto da molti dei suoi colleghi proprio per la leggerezza con cui è in grado di divertire, per i suoi programmi leggeri e per essere sempre un tipo ironico ma con una punta di verità in quello che ha sempre rivelato. Tra i programmi longevi che hanno fatto la stori della tv, sicuramente ritroviamo Tira e Molla, Bim Bum Bam, l’esordio con 3…2..1.. contatto e moltissimi altri.

Tra i più recenti ma mai dimenticati abbiamo Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Il senso della vita, Avanti un altro.

Molto spesso si è parlato della vita sentimentale di quest’ultimo, ma una battuta pungente in diretta televisiva h smorzato l’animo della conduttrice televisiva: andiamo a vedere cosa è successo di recente, i dettagli e le curiosità.

Bonolis, la battuta pungente in diretta televisiva: ecco cosa ha detto

Negli anni si è parlato tanto dell’amore che Paolo Bonolis aveva con Sonia Briganelli, con cui è stato parecchi anni e ha creato una splendida famiglia e 3 figli. Dopo varie smentite circa la separazione, nel 2023 con una intervista a Vanity Fair, entrambi hanno riv elato al pubblico di voler seguire le loro strade da separati. Oggi, infatti, Sonia Bruganelli ha una relazione con il ballerino di Ballando con le stelle, Angelo Madonia.

Nel dettaglio, però, ospite di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, Paolo Bonolis dopo la domanda di Silvia circa la foto che lo mostrava con Sonia Bruganelli, ha lanciato una battuta pungente che ha lasciato la stessa senza parole. Quest’ultima le aveva chiesto: “Questo sono io e l’altra è Sonia e questo è quanto”. “Ma come va? Avete trovato un nuovo equilibrio, state bene?”.

La battuta di Paolo Bonolis

Bonolis dopo la richiesta della Toffanin risponde in maniera piccata affermando: “Ah già… me l’avevi detto che qui avremmo parlato di ‘Avanti un altro'”

La Toffain spiazzata dalla risposta conclude: “Che carina questa battuta”. Il conduttore prosegue: “Eh così funziona, che ti devo fare? Sic transit gloria mundi (trad. così passa la gloria del mondo). Andiamo avanti”.