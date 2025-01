Stefano Bettarini, dal successo alla sofferenza improvvisa: lo sfogo in diretta televisiva

Stefano Bettarini e la confessione che lascia tutti senza parole: ecco cosa ha detto in diretta televisiva, i dettagli

Uno dei personaggi televisivi che hanno cambiato il modo di fare spettacolo è proprio lui, Stefano Bettarini. Nel corso della sua vita, molti hanno potuto notarlo nei programmi come Quelli che il calcio e come concorrente di Temptation Island, ma in diretta televisiva ha deciso di aprire il suo cuore e rivelare dei punti drammatici della sua vita: ecco cosa ha detto.

La carriera dello spettacolo comincia dopo aver chiuso quella calcistica, proprio nel 2005, venendo scelto come concorrente del programma La Talpa. In seguito, partecipa anche al Grande Fratello Vip, Temptation Island e L’Isola dei famosi, venendo poi eliminato con il 17% dei voti.

In molti ricorderanno il matrimonio con Simona Ventura terminato proprio per i tantissimi tradimenti da parte di Bettarini. Circa la questione, invece, questo ha dichiarato: “Simona Ventura mi ha tradito. Ha fatto tante volte finta di niente? Potrei dire lo stesso, anche lei ha dichiarato apertamente di non essere stata fedele. ‘Bisogna sempre parlare’. Parlare è stato importante per noi. Siamo due genitori responsabili. I nostri dissidi non mineranno mai l’amore e il bene costruttivo che abbiamo per Niccolò e Giacomo”.

Nel corso di una puntata di Verissimo, quest’ultimo ha fatto una rivelazione davvero drammatica: andiamo a vedere cosa ha detto.

Stefano Bettarini, la confessione drammatica

Ospite di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Stefano Bettarini ha voluto dire la sua circa i momenti drammatici che hanno da sempre cambiato la sa vita: il dramma della scomparsa di suo padre Mauro.

Nel dettaglio ha confessato: “Gli ultimi dodici giorni ha sofferto tanto a causa della malattia che ha preso il sopravvento. Era come se si vergognasse di farsi vedere in quelle condizioni, ma non ci si poteva fare niente. Soffriva e non potevamo fare nulla”.

Lutto di Stefano Bettarini

Nel corso della sua vita, l’uomo ha anche affrontato un lutto terribile, questo del padre, proprio perché era molto legato.

Ha confessato: “Abbiamo una famiglia molto unita. Ho vissuto mio padre appieno. Fino all’età di 86 anni nonostante gli ultimi tre anni difficili. Il mio primo allenatore, il primo cazziatone era il suo. Era un punto di riferimento e lo è ancora adesso. Lo sento dentro di me”.