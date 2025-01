Milly Carlucci, ecco come si mantiene in forma: il segreto è finalmente sulla bocca di tutti

Milly Carlucci, ecco finalmente il segreto per rimanere in forma: i dettagli e le curiosità della conduttrice di Rai 1

Una delle conduttrici televisive del momento che ha lasciato tutti senza parole per la sua professionalità e per lo saper affrontare anche le situazioni non programmate in diretta televisiva è lei, la splendida Milly Carlucci. Da qualche anno a questa parte, Milly è la donna del momento proprio per il suo show Ballando con le stelle che ha un seguito pazzesco.

Il pubblico, sempre attento alle curiosità e ai dettagli, ha voluto notare come Milly Carlucci, nonostante l’età che avanza sia in perfetta forma fisica, molto invidiata dalle donne e dalle fan che vorrebbero sapere qual è il suo segreto.

La donna è sempre stata una persona molto riservata che ha sempre cercato di custodire la sua vita privata anche se alcune volte si è dovuta mettere in gioco per alcune situazioni che le sono capitate, anche nel suo stesso show. Uno di questi è proprio la lite con Guillermo Mariotto, poi risolta dopo qualche giorno.

In molti, però, vogliono sapere come faccia Milly Carlucci a mantenersi in forma: ecco il segreto, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Milly Carlucci, ecco il segreto della sua perfetta forma fisica

Molto bella e apprezzata dal pubblico per la sua professionalità, Milly Carlucci ha fatto parlare di sé proprio per via della sua perfetta forma fisica. Infatti, i lettori si chiedono come faccia alla sua età a mantenere il fisico di un tempo; finalmente è stato svelato il mistero: la conduttrice segue un regime alimentare sano ed equilibrato ideata dalla dottoressa Sara Farnetti.

La conduttrice consuma molta frutta fresca rigorosamente di stagione, tre porzioni a settimana di verdure crude, ed è intollerante al lattosio quindi e al glutine, di conseguenza evita alimenti che contengano queste sostanze. Mangia pasta al grano saraceno, e per evitare il lattosio consuma il parmigiano.

Cosa mangia durante il giorno

Durante il giorno la conduttrice Milly mangia una fetta di pane di grano saraceno tostato su cui stende un filo di olio extravergine di oliva con un kiwi e un oliva. A pranzo Milly Carlucci preferisce un cibo proteico come il pesce, la carne bianca, le uova oppure formaggi stagionati.

A questo viene accompagnata il radicchio oppure cicoria saltate in padella insieme a curcuma oppure zenzero. Per cena invece consuma pasta o riso a chicco lungo come basmati, rosso o venere.