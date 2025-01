Palestra, attenzione alla pulizia degli attrezzi: rischiate di perdere i capelli | Ecco cosa è successo

Attenzione alla pulizia degli attrezzi della tua palestra, potresti rischiare davvero la perdita dei capelli.: ecco cosa è accaduto

Molto spesso i nostri lettori sottovalutano quanto sia importante fare esercizio fisico in palestra per mantenersi in forma, seguendo un regime alimentare sano ed equilibrato. Una delle cose moto importanti da fare in palestra è proprio il rispetto e l’igiene altrui, soprattutto dei macchinari che ci aiutano a prenderci cura nel migliore dei modi del nostro corpo.

Nel periodo del Covid, ad esempio, in molte palestra vi era la regola di pulire tutti gli attrezzi dopo averli usati, utilizzare dei panni usa e getta affinché fosse più igienico e cercare sempre un modo per evitare che il nostro corpo, la nostra pelle e perfino i nostri capelli fossero a contatto direttamente con l’attrezzo stesso.

Le esperienze che ci legano a questo episodio sono davvero tantissimi e, anche gli esperti ci rivelano quanto sia importante pulire tutto per bene proprio per evitare malattie future che possono intaccare la nostra vita quotidiana.

Nel prossimo paragrafo, vi racconteremo cosa è successo ad una giovane ragazza dopo essere stata disattenta circa queste accortezze appena suggerite in questo paragrafo.

Palestra, attenzione alla pulizia degli attrezzi: il racconto

Hillary Nguyen, una giovane ragazza, ha cominciato ad avere dei sintomi preoccupanti perdendo i capelli per fortuna solamente in parte del cuoio capelluto. Proprio su Tik Tok ha raccontato quello che le è accaduto che, di conseguenza, è stato davvero assurdo e molto pericoloso anche per gli utenti che hanno voluto vedere il ideo.

Nel dettaglio la giovane ha raccontato di allenarsi tutti i giorni e di aver contratto proprio lì la tigna: “Se non pulite tutti gli attrezzi prima di usarli, vi consiglio di iniziare subito. Tre mesi fa ho scoperto di avere un’infezione al cuoio capelluto e praticamente sono diventata pelata. Sono andata dal dottore quel giorno stesso e mi hanno fatto un test. Così ho scoperto che si trattava di ringworm”.

Conclusioni e accortezze

Il medico ha subito affermato che il motivo poteva essere legato alla frequentazione della palestra proprio perché con il termine ringworm , si intende l’eruzione cutanea tipicamente associata alla tigna, ossia infezione causata da funghi dermatofiti.

Molti preoccupati, hanno subito fatto delle domande e hanno aggiunto che sarebbe meglio disinfettare anche borraccia e telefono.