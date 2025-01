Angelina Mango, dopo mesi di stop arriva la verità: ecco come sta la famosa cantante

Angelina Mango dopo mesi di stop e di riposo finalmente rivela come sta: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle ragazze che con la sua voce e il suo talento sono riuscite a farsi apprezzare e amare da moltissimi fan è proprio lei, Angelina Mango. Sappiamo benissimo che la giovane è sempre vissuta con l’amore per la musica proprio per essere figlia d’arte di Pino Mango e sua mamma Laura Valenti, componente dei Matia Bazar.

La donna, si è fatta conoscere proprio negli studi del talent Amici, aggiudicandosi successivamente la vittoria. Così, nel corso dei mesi che passavano non ha fatto altro che creare delle vere hit fino ad aggiudicarsi lo scorso anno la vittoria al Festival di Sanremo con il brano La noia, divenuto un vero e proprio tormentone della scorsa estate.

Inoltre, sempre in quella occasione, nella serata cover. ha deciso di stregare il pubblico con il brano del padre La Rondine, che ha emozionato i presenti e tutto il pubblico che ha commentato immediatamente sui social. Proprio per questo, si è creata una discussione per via della vittoria di Geolier nella serata dei duetti.

Oggi, Angelina ha dovuto vivere un periodo un po’ particolare che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto per i mesi di stop per cui aveva bisogno di un meritato riposo. Ecco come sta oggi.

Angelina Mango come sta dopo i mesi di stop

Lontana dal palco da Ottobre, la giovane proprio in quel periodo ha deciso di prendersi cura del suo benessere rinunciando, solo per un breve periodo alla musica e ai suoi fan. Ogni tanto, sui social passa a rassicurare i fan proprio nella giornata del 28 Gennaio lo ha rifatto attraverso una lettera firmata “Nina”.

La ragazza ha scritto: “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui “esisto” un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero. Sono viva ed è una bella scoperta”.

Ultimi dettagli

La bella Angelina Mango continua il suo racconto ai fan mostrandosi bella, preparata e solare.

Ecco cosa ha aggiunto: “Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Nina”.