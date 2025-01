Antonella Clerici, triste e amareggiata: lo hanno notato tutti in diretta | Ecco cosa è successo

Antonella Clerici in diretta si presenta triste e amareggiata per questo motivo: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici televisive che ha sempre presentato bene il suo lavoro e ha cercato in tutti i modi di essere perfettamente pronta a qualunque situazione dalle più serie alle più imbarazzanti è lei, Antonella Clerici. In molti la soprannominano la Regina del Mezzogiorno proprio per la sua arte nel condurre programmi culinari ma non solo; andiamo a vedere però cosa è successo nel suo programma recentemente.

Il successo per certe persone dello spettacolo si conquista, proprio come ha fatto Antonella Clerici con la sua voglia di farsi conoscere, di allegria e chi più ne ha più ne metta. Negli anni, infatti, la donna è riuscita a conquistare i suo pubblico dapprima giovanissima nel ruolo di annunciatrice televisiva a Dribbling, per poi continuare con i due varietà Circo Bianco e Semaforo Giallo e, successivamente alla famosissima Domenica Sportiva.

Nel 2000, invece, per lei cambia tutto in quanto le viene accettato il famosissimo progetto per La prova del cuoco e comincia questa avventura che si rivela davvero incredibile e appassionante anche per gli stessi autori, dirigenti e il pubblico.

Oggi, invece, conduce E’ sempre mezzogiorno e, proprio qui, è successo l’impossibile: andiamo a vedere nel dettaglio cos è accaduto.

Antonella Clerici, amareggiata e delusa: ecco per quale motivo

Nel corso della sua carriera Antonella Clerici ha saput affrontare qualunque episodio e avventura lo ha dimostrato non solo nei programmi sopra citati ma anche al Festival di Sanremo e The Voice Kids; la sua professionalità + davvero fuori dal comune. Proprio per questo, nel programma E’ sempre mezzogiorno, la Clerici ha mostrato vicinanza alla direttrice di Cook, Angela Frenda proprio ringraziandola di essere presente nel suo programma, visto che per lei non è una giornata molto bella.

Nel dettaglio ha raccontato: “Ti ringrazio per essere venuta qui oggi perché so che non è una bella giornata per il tuo giornale”. Quest’ultima ha subito confermato affermando: “No oggi non è una bella giornata per Il Corriere della sera perché questa notte è morto un nostro collega che si chiamava Fabio Postiglione…Era molto giovane…E’ morto tornando a casa…Ha avuto un incidente sulla tangenziale…Per noi è una brutta giornata…”.

Confessione di Antonella Clerici

La donna, inoltre, ha confessato he quest’ultimo era molto appassionato di cucina.

Ha dichiarato: “Quando si è trasferito da Napoli e lavorava a stretto contatto con mio marito spesso gli faceva provare delle cose…”