RIVOLUZIONE INVALIDITA’, da ora te la danno anche se hai questo semplice problema | Ti basta portare gli occhiali e sei invalido riconosciuto

Invalidità se porti gli occhiali. Adesso puoi fare richiesta della pensione anche per un semplice problema alla vista.

Lo sapevi che se hai problemi alla vista, anche lievi, e indossi gli occhiali potresti avere diritto alla pensione di invalidità?

Incredibilmente potresti essere tra quelle persone che avrebbero diritto a dispositivi gratuiti e riconoscimenti ufficiali solo per aver dimostrato di avere una vista non perfetta.

Ma basta davvero un difetto visivo per essere considerato invalido dallo Stato?

Prima di capire come fare per accedere all’assegno mensile, conviene chiarire bene come funziona davvero il riconoscimento dell’invalidità civile, e come riceverlo se non vedi bene.

Rivoluzione invalidità: prendi l’assegno se non vedi bene

Ma cos’è, davvero, l’invalidità civile? Si tratta, come molti sicuramente sanno, di una misura assistenziale riservata a chi ha una riduzione permanente della capacità lavorativa oppure difficoltà serie nella vita quotidiana se non in età da lavoro. Per ottenerla serve una visita medica dell’ASL, con una commissione che include anche un medico dell’INPS il quale valuta la gravità della situazione.

Per avviare la domanda, bisogna chiedere al proprio medico di base un certificato medico digitale detto “certificato introduttivo”, che verrà poi inviato all’INPS. Poi tramite un patronato gratuito o accedendo al portale INPS con SPID, CIE o CNS, si completa la richiesta. Entro 120 giorni si viene convocati per una visita presso la commissione ASL. Se la domanda viene respinta o pensi che la percentuale riconosciuta non è adeguata, si può fare ricorso entro sei mesi, e sarà un giudice del lavoro, con l’aiuto di un medico consulente, a riesaminare il caso. Ma basta portare solo gli occhiali per fare domanda?

Quando basta portare gli occhiali

Ovviamente non basta vederci poco, si parla di miopia grave, come segnala brocardi.it. Solo chi soffre di miopia grave e non correggibile del tutto con lenti o occhiali può ottenere una percentuale di invalidità, ma servono ovviamente precisi requisiti medici. Le percentuali di invalidità vanno da un semplice 2% per difetti molto lievi fino al 100% per casi gravissimi, con visus praticamente nullo in entrambi gli occhi.

Inoltre occorre documentare l’effettivo deficit visivo residuo, dopo correzione, e seguire una procedura precisa, partendo dal medico di base. E ancora, altre patologie a carico della vista come glaucoma, cataratta o degenerazioni retiniche, saranno valutate separatamente e possono determinare anche una percentuale più alta per il calcolo dell’invalidità. Il consiglio come sempre è di parlarne con un patronato e chiedere come agire per il meglio.