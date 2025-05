Addio rinnovo patente over 70: il Ministero dei Trasporti ha già emanato la modifica | Siete buoni per la sedia a rotelle

Niente patente per gli over 70, il nuovo regolamento è già in vigore, ma pochi conoscono questa normativa.

Negli ultimi mesi si è parlato tanto delle nuove regole del Codice della Strada. Tra novità vere e presunte, molte persone hanno iniziato a chiedersi se con l’età che avanza sarà ancora possibile continuare a guidare. Quali saranno i cambiamenti in tal senso.

C’è chi ha sentito dire che dopo una certa età non ti fanno più rinnovare la patente. E la notizia, inutile negarlo, ha messo in allarme tantissime persone.

Perché oggi 70 anni non ci si sente certo “anziani”: si lavora ancora, si viaggia, si accompagna un nipote, si va a ballare.

E allora perché qualcuno dovrebbe toglierti la possibilità di guidare? Di fare la spesa quando vuoi, di andare dal medico senza chiedere un passaggio, di mantenere quella libertà che l’auto ti ha sempre garantito? Vediamoci chiaro.

Addio rinnovo patente per gli over 70

L’idea che lo Stato possa toglierti la tua libertà di movimento solo perché hai compiuto una certa età fa rabbia. Soprattutto perché oggi le cose sono cambiate, noi siamo cambiati. A 70 si è ancora giovani e attivi, non c’è nessuna voglia di mettersi da parte e ritirarsi dal mondo, come accadeva una volta. La macchina, per tanti, non è un lusso, è un’estensione della propria autonomia.

Certo, non ovunque nel mondo avere un’auto è fondamentale. In grandi città come Amsterdam, Berlino o Tokyo molte persone scelgono di non possederne una. Preferiscono muoversi in bicicletta, con la metropolitana o in taxi, risparmiando sulle spese di manutenzione, assicurazione e parcheggio. Anche in Italia qualcosa si muove. A Milano o Bologna, per esempio, sempre più persone stanno scegliendo mezzi alternativi. Tra car sharing, abbonamenti ai mezzi pubblici, servizi come Uber e soprattutto tante biciclette, molti trovano più comodo e conveniente lasciare la macchina ferma, o non comprarla affatto. Quindi il fatto di perdere la patente a 70 anni potrebbe non rappresentare un grosso problema.

Le nuove regole

Ma veniamo alla verità: davvero dopo i 70 anni non si può più rinnovare la patente? Fortunatamente no. Se sei in buona salute, puoi continuare a guidare anche oltre gli 80 anni. Basta superare la visita medica prevista, come sempre. Nessuna legge ti toglie l’auto solo per una questione di età.

Quella che non si può più rinnovare dopo i 68 anni, invece, è una patente ben diversa: la C1, quella per guidare mezzi pesanti, furgoni e veicoli commerciali. Una misura pensata per chi guida per lavoro, non per chi usa la macchina per andare al mare o portare i nipotini al parco.