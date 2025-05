“Mi dia la carta d’identità”: diesel e benzina a 1,40€ al litro | Da stanotte basta mostrare il proprio documento

Benzina e diesel a 1,40 € al litro ma solo se mostri la carta d’identità. Un’incredibile iniziativa che fa felici milioni di automobilisti.

Immagina per un momento di andare a fare il pieno e, invece di vedere il solito prezzo stellare al distributore, scoprire che paghi solo 1,40 euro al litro. Sembra un sogno.

Eppure, questa è una realtà che sta per entrare in gioco, e potrebbe essere un’opportunità davvero interessante per chiunque sia stanco di pagare il carburante a prezzi esorbitanti. Che continuano a salire, tra l’altro.

Quante volte ti sei fermato al distributore vedendo il prezzo e sospirando pensando “devo proprio fare il pieno”? Quante volte hai rinunciato e fatto solo lo stretto necessario?

Ma ecco che arriva una notizia che potrebbe cambiarti la giornata. Una svolta clamorosa, per la quale basta davvero poco per approfittarne. Non dovrai aspettare sconti speciali, né raccogliere punti fedeltà o fare strane operazioni. Ti basterà una cosa davvero semplice e alla portata di tutti: il tuo documento di identità.

Benzina e diesel scontati con la carta d’identità

Già, la carta d’identità. Un documento che hai nel portafoglio ma che mai avresti immaginato potesse darti un vantaggio così grande. Se pensavi che i documenti servissero solo per identificarti o sbrigare delle pratiche burocratiche, preparati a scoprire che potrebbero anche aiutarti a risparmiare un bel po’ sulla benzina.

Sembra che il prezzo aumenti ogni mese e la spesa diventi sempre più insostenibile. Ma cosa succederebbe se ti dicessero che c’è un posto dove puoi fare il pieno senza il solito stress del portafoglio vuoto? E la cosa più sorprendente è che non devi fare niente di complicato, niente di strano. Basta semplicemente il tuo documento, e il gioco è fatto.

Come ottenere lo sconto

Dove si trova questa opportunità? Purtroppo non è in Italia, ma nemmeno così lontano. La soluzione che ti permette di pagare solo 1,40 euro al litro si trova in Slovenia.

Fino al 5 maggio, chi ha un documento d’identità del Paese può approfittare di un prezzo eccezionale sulla benzina. È un’iniziativa che è stata adottata dal Governo per alleggerire i costi dei carburanti, e per chi ha la fortuna di essere in possesso di un documento d’identità sloveno, è un’opportunità imperdibile. Certo non tutti possiamo fare il pieno in Slovenia ogni giorno, questa proposta non è un’opzione per tutti, ma è sicuramente una curiosità che ti fa riflettere sul tema dei prezzi dei carburanti e su quanto la politica fiscale di un Paese possa fare la differenza nel portafoglio degli automobilisti.