Dichiarazione dei redditi, da oggi puoi farla gratis: ecco dove devi recarti

Se fai così non paghi

La stagione dichiarativa 2025 è ufficialmente iniziata, con l’Agenzia delle Entrate che ha reso disponibili i modelli 730 precompilati a partire dal 30 aprile. Dal 15 maggio, i contribuenti potranno accedere, modificare e inviare telematicamente la propria dichiarazione. Sebbene il modello precompilato possa sembrare una soluzione semplice, spesso presenta omissioni o errori che richiedono interventi. Molti, per evitare imprecisioni, preferiscono rivolgersi a centri di assistenza fiscale (Caf) o professionisti, sostenendo però dei costi. Esiste però un modo per non pagare nulla. Il modo per presentare il modello 730 gratuitamente è agire in autonomia, sfruttando il modello precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere, è necessario possedere un’identità digitale come SPID, CIE o CNS. Una volta autenticati, si potrà visualizzare il 730 con i dati già inseriti, provenienti da diverse fonti come la Certificazione Unica, dichiarazioni precedenti e comunicazioni di enti vari. Chi non necessita di modifiche può semplicemente accettare e inviare il modello senza alcun costo.

Tuttavia, apportare modifiche al precompilato richiede una certa familiarità con la materia fiscale. Le correzioni più comuni riguardano il sostituto d’imposta, i dati dei familiari e le spese detraibili. In particolare, chi vive in affitto o ha percepito più Certificazioni Uniche potrebbe dover integrare o rettificare le informazioni. Un errore nella compilazione può portare a dichiarazioni non conformi e a sanzioni. Pertanto, in caso di incertezza, è consigliabile rivolgersi a un esperto.

Le alternative a pagamento

Le alternative a pagamento includono i Caf e i commercialisti. I Caf offrono il servizio di compilazione del 730 a costi variabili, generalmente tra i 30 e i 60 euro, influenzati dalla complessità della dichiarazione, dall’entità degli oneri, dal reddito del dichiarante e dal numero di soggetti coinvolti. L’iscrizione al sindacato convenzionato con il Caf può talvolta garantire tariffe agevolate. Rivolgersi a un commercialista comporta costi maggiori, con tariffe orarie più elevate. Il prezzo per la compilazione o il controllo del 730 può partire da circa 120 euro e superare anche i 400, a seconda della complessità e della località.

Sebbene la compilazione autonoma sia la soluzione più economica, affidarsi a un Caf o a un commercialista offre vantaggi significativi. L’intermediario si assume la responsabilità di eventuali errori, dispone di strumenti di controllo per massimizzare le detrazioni e si occupa dell’invio telematico della dichiarazione, previa approvazione del contribuente.