Posto di blocco, “giuro, ho solo mangiato una banana”: frutta proibita prima di mettersi al volante | Ti sospendono la patente

Posto di blocco: mangiare una banana prima di metterti al volante potrebbe costarti caro. Fai attenzione alla frutta quando guidi.

Chi l’avrebbe mai detto. Anche una banana mangiata prima di metterti alla guida adesso potrebbe causarti problemi ad un posto di blocco.

Sicuramente ti starai chiedendo come può un banale frutto causarti problemi mentre guidi. La risposta potrebbe sorprenderti.

Molti non sanno che alcuni alimenti o semplici comportamenti quotidiani possono influire sulla guida più di quanto pensiamo, facendoci finire nei guai senza alcuna ragione apparente.

Del resto, quanto si è discusso sul fatto che farmaci banali come l’aspirina o altri rimedi per il raffreddore possano falsare i test. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni? Se c’è una cosa che sappiamo per certo è che, con il cambiamento del Codice della Strada, anche comportamenti apparentemente innocenti potrebbero costarci molto caro. Ma una banana? Scopriamolo.

Posto di blocco: quando una banana può costarti caro

La confusione sull’argomento regna sovrana, e le voci che si rincorrono riguardo a ciò che potrebbe influire sui test sono davvero tante. Farmaci, cibi e anche alcuni prodotti da banco sono accusati di alterare i risultati. E se fino ad ora abbiamo sempre pensato che l’unico rischio provenisse da un bicchiere di vino di troppo, adesso potresti essere sorpreso dalla banalità delle cose che, inaspettatamente, possono far sembrare che tu sia sotto l’effetto di alcol. O di sostanze.

Ad esempio, i cioccolatini ripieni di liquore possono contenere una quantità di alcol sufficiente a influenzare temporaneamente il risultato del test, soprattutto se consumati in grandi quantità o subito prima del controllo. Lo stesso vale per alcuni sciroppi per la tosse o collutori, che contengono etanolo come conservante o come parte della loro formula. Possono dare un falso positivo, facendo sembrare che tu abbia consumato alcol.

L’effetto che fa sulla guida

E sebbene possa sembrarti impossibile, anche un comune frutto come la banana potrebbe essere la causa di un malinteso durante un controllo. Durante la maturazione, specialmente se conservata in ambienti caldi o per troppo tempo, la banana inizia a fermentare, rilasciando piccole quantità di etanolo. Questo processo, sebbene naturale e innocuo, potrebbe ingannare un test alcolemico, facendoti sembrare come se avessi consumato alcol.

Quindi, la prossima volta che mangi una banana prima di metterti al volante, ricordatelo. Non è molto frequente certo, ma anche se la quantità di alcol che il frutto produce è minima, il dispositivo potrebbe rilevarla. Soprattutto se ti fermano immediatamente dopo averla mangiata.