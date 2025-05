Allerta Banca d’Italia, clonate milioni di carte col trucco della mascherina: premi questo pulsante prima di prelevare | Addio truffe

Massima attenzione sui nostri portafogli digitali: una nuova ondata di furti di dati bancari sta mettendo in allarme milioni di utenti.

I bancomat e i POS, strumenti quotidiani e apparentemente sicuri, si trasformano in trappole.

Un astuto stratagemma, che sfrutta un oggetto comune e insospettabile, permette ai truffatori di clonare carte di credito e debito con una facilità disarmante.

Ma non tutto è perduto! Esiste una semplice contromossa, un gesto rapido da compiere prima di ogni prelievo o pagamento, che può rendere vano il loro inganno.

Siete pronti a scoprire il trucco della “mascherina” usato dai malfattori e il modo che protegge i vostri risparmi?

Una nuova truffa

La minaccia dello skimming delle carte di credito è una realtà globale, con danni stimati dall’FBI in circa un miliardo di dollari annui tra privati e istituti bancari. Questi sofisticati dispositivi, applicati subdolamente ai lettori di carte, catturano i dati sensibili durante una normale transazione, aprendo le porte a frodi e clonazioni. Uno skimmer è un dispositivo fraudolento che viene sovrapposto o collegato a un lettore di carte legittimo come se fosse una “mascherina” che va a coprirlo. Il suo scopo è intercettare e memorizzare i dati della banda magnetica o del chip della carta di credito o di debito nel momento in cui viene inserita per un pagamento o un prelievo. Solitamente, questi apparecchi vengono installati in luoghi ad alta frequentazione come stazioni di servizio e sportelli bancomat, massimizzando così il numero di potenziali vittime.

Ecco 5 modi per riconoscere uno skimmer di carte di credito: verifica del sigillo di sicurezza, un sigillo strappato o con la scritta “void” (nullo) è un chiaro segnale di allarme. Osservate attentamente il lettore di schede, uno skimmer sovrapposto potrebbe causare un leggero disallineamento rispetto al pannello circostante, rendendo l’apparecchio visibilmente “storto”. Prima di inserire la carta, provate a muovere delicatamente il lettore, se risulta instabile o allentato, potrebbe esserci uno skimmer applicato in modo precario. Date un’occhiata all’interno della fessura dove si inserisce la carta, i truffatori a volte inseriscono sottili circuiti o strisce di plastica per intercettare i dati. In luoghi con più lettori di carte (come le stazioni di servizio), confrontate l’aspetto di quello che state per utilizzare con gli altri.

Cosa fare in caso di skimming della carta di credito

Se temete di essere stati vittima di skimming, agite tempestivamente per proteggere i vostri fondi e la vostra identità chiamate immediatamente la vostra banca, segnalate l’accaduto e chiedete l’immediata blocca e sostituzione della carta compromessa.

Sporgete poi denuncia alla polizia e come ulteriore precauzione, potete bloccare temporaneamente il vostro profilo creditizio, impedendo così l’apertura di nuove linee di credito a vostro nome da parte di malintenzionati.