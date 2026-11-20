Il cedolino Inps di dicembre permette ai pensionati di verificare se è stato correttamente erogato il bonus aggiuntivo sulla tredicesima, un contributo che può raggiungere un massimo di 154,94 euro. Per evitare trattenute o l’errore di non ricevere l’importo spettante, è fondamentale controllare i dati relativi ai redditi e alla pensione. I pensionati che rispettano i limiti di reddito e non trovano l’accredito possono presentare una domanda di ricostituzione tramite il sito Inps o un patronato. I pagamenti partiranno martedì 1° dicembre, quindi è importante effettuare i controlli tempestivamente.

Controllare i redditi per evitare errori

Per verificare l’accredito del bonus, i pensionati devono aprire il dettaglio del pagamento di dicembre nella propria area MyInps. Controllare i dati relativi ai redditi è essenziale per evitare due rischi: non ricevere l’importo spettante pur rientrando nei limiti reddituali previsti, o ricevere l’erogazione pur avendo già ricevuto trattamenti o registrato altri redditi nel corso dell’anno. In tal caso, l’Inps potrebbe recuperare il bonus con trattenute sui cedolini successivi. I limiti di reddito sono fissati a 7.954,05 euro per una pensione annua lorda, con una quota ridotta tra 7.954,05 e 8.108,99 euro, e redditi Irpef complessivi entro 11.931,08 euro personali o 23.862,15 euro coniugali.

La verifica dei redditi è cruciale per evitare errori nell’accredito del bonus. I pensionati che non rispettano i limiti di reddito non sono idonei al contributo pieno, ma possono comunque ricevere una quota ridotta. È importante quindi confrontare i dati dichiarati con quelli presenti nel cedolino per garantire l’erogazione corretta.

Come richiedere il bonus se non compare sul cedolino

Se nel dettaglio del cedolino di dicembre manca la voce relativa all’importo aggiuntivo previsto dalla Legge 388/2000, è necessario presentare una domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali. La richiesta può essere inoltrata gratuitamente attraverso un patronato o in autonomia sul portale web dell’Inps. Per farlo, i pensionati devono accedere all’area personale MyInps utilizzando le credenziali digitali Spid, Cie o Cns, selezionare il servizio dedicato alle domande di ricostituzione pensionistica, inserire i dati della dichiarazione dei redditi o della Certificazione Unica, e allegare i documenti necessari.

La richiesta di ricostituzione deve includere la verifica dell’importo aggiuntivo di dicembre. È importante indicare nella nota la richiesta di verifica dell’importo aggiuntivo di dicembre previsto dalla Legge 388/2000 e conservare la ricevuta protocollata. Dopo l’invio dell’istanza, l’Inps provvederà a liquidare le somme spettanti con un successivo conguaglio sulle mensilità successive. La pubblicazione del cedolino Inps di dicembre rappresenta un momento cruciale per i pensionati, che devono verificare l’accredito del bonus e assicurarsi che i dati siano corretti. Con l’aggiornamento dei redditi e l’attenta verifica, i pensionati possono evitare trattenute e garantirsi l’erogazione del contributo previsto.