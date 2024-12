Caterina Balivo e la sorpresa inaspettata rivelata in diretta tv: nessuno se lo aspettava

Caterina Balivo ha lasciato di stucco tutti i fan in diretta dopo la rivelazione inaspettata: ecco cosa avrebbe detto

Una delle donne che grazie alla sua professionalità al suo talento e alla voglia di emergere e migliorare è diventata una delle showgirl e conduttrici più amate della televisione italiana è lei, la bellissima Caterina Balivo. Vista la carriera brillante, la Rai ha deciso di premiarla affidandole il programma La volta buona che, da qualche anno va in onda nel primo pomeriggio di Rai 1.

Nonostante tutto, la carriera di Caterina Balivo è cominciata grazie a Miss Italia, nel quale si è classificata al 3 posto notata da Fabrizio Frizzi, la donna comincia come valletta di Scommettiamo che… per poi continuare con altri show da inviata; tra questi possiamo citarne alcuni come Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte e I Raccomandati.

Pian piano, le viene affidato il programma Detto Fatto e successivamente Vieni da me che le regalano la notorietà per il suo talento e la sua bellezza non indifferente. Pian piano, aterina si fa strada e, dopo un breve periodo di assenza viene nuovamente scelta per il programma che tutt’oggi ottiene un buonissimo indice di share: parliamo proprio de La volta Buona.

Ultimamente, tra le tante interviste a personaggi famosi, Caterina ha fatto una confessione davvero inaspettata che ha lasciato di stucco sia i fan che gli ospiti presenti in studio: andiamo a vedere cosa avrebbe detto.

Caterina Balivo e la confessione che sciocca tutti

Caterina Balivo, durante la conduzione del programma La volta Buona, ha ospitato Fiordaliso e, nel mentre di una piacevole chiacchierata, ha fatto sapere al conduttore di esser diventata da poco zia. Fin qui tutto bene, se non fosse per la rivelazione inaspettata che ha lasciato di stucco tutti i presenti.

La donna ha affermato: “Mia sorella ha partorito da pochi giorni e sono diventata zia, saranno passati 3-4 giorni massimo”.

Il desiderio di Caterina Balivo

Dopo aver annunciato questa notizia che la emoziona particolarmente, la donna si è lasciata andare ad una confessione circa un altro figlio oltre i due che già ha ossia Guido Alberto e Cora, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017 dall’amore con il marito Guido Maria Brera.

Balivo proprio in questa occasione ha confessato: “Vorrei un altro bebè” e rivolgendosi all’ospite Fiordaliso ha chiesto: “A te, per esempio, non viene voglia di farne un altro?”. In questo caso Fiordaliso ha ironizzato affermando: “Io ormai, anche se mi viene voglia..” spronando la conduttrice e affermando: “E fallo”.