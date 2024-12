Antonella Clerici spara a zero su un famosissimo collega: quello che ha detto è spaventoso

Antonella Clerici spara a zero su un collega e nessuno poteva immaginarselo: ecco cosa ha detto, i dettagli della vicenda

Una delle donne che ha cambiato radicalmente la televisione e lo spettacolo italiano lasciando tutti senza parole è proprio lei, la splendoda Antonella Clerici. In molti la definiscono la Regina del Mezzogiorno, proprio per via dei suoi famosissimi programmi di successo come La prova del cuoco ed E’ sempre mezzogiorno. Nonostante tutto, però, la donna ha voluto dire la sua su un noto volto della tv: andiamo a vedere di che si tratta e cosa avrebbe detto.

Circa la bela Antonella Clerici, sin da quando era giovanissima aveva le idee chiarissime su quello che avrebbe voluto fare in futuro, tanto che la donna ha cominciato nel ruolo di annunciatrice televisiva per poi continuare con la conduzione di Circo Bianco e Semaforo Giallo per poi approdare nella famosissima Domenica Sportiva.

A cambiare radicalmente la sua vita non è stato altro che il 2000, l’anno della svolta e delle novità in quanto la Rai dopo un rifiuto alla rete Mediaset, decise di accettare il nuovo format proposto dalla donna: La prova del cuoco che poi si è rivelato uno ei programmi più seguiti di tutti i tempi.

Oggi, la donna conduce E’ sempre mezzogiorno e, ha anche condotto altri programmi che hanno riscosso un ottimo livello di share: stiamo parlando proprio di The Voice Kids e Senior.

Antonella Clerici e la confessione su un collega che spiazza tutti

La bella Antonell Clerici in una intervista rilsciata a Il Corriere, si è superata parlando di uno dei suoi cari amici e coleghi che hanno cambiato la televisione italiana di quest’ultimi tempi: stiamo facendo riferimento proprio al buon Amadeus, colui che quest’anno ha ceduto il posto del conduttore a Carlo Conti per la nuova edizione del Festival di Sanremo.

La conduttrice ha detto la sua circa la decisione di quest’ultimo di passare su canale Nove: “Stava vivendo un disagio. Non aveva più niente da dimostrare. Ha fatto una scelta di pancia. Ci sentiamo e so che è sereno e tranquillo”.

Antonella Clerici e il parere su un altro sostituto

La Clerici ha anche parlat e commentato il lavoro di Stefano De Martino che ha sostituito Amadeus ad Affari Tuoi.

Ha commentato il tutto così: “Me l’aspettavo. Credo si possa definire uno showman. All’inizio era trattenuto, adesso però molla e svacca un po’ come sa fare tu”.