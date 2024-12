Fedez, altro che rissa e discussione: questa volta è dalla parte del suo ‘nemico’ | Ecco perché

Il rapper Fedez dopo un a forte discussione, si mostra dalla parte del suo più acerrimo nemico: ecco di chi si tratta

Uno dei rapper di cui non si è fatto altro che parlare nel corso di questo 2024 è senza dubbio il rapper Federico Lucia, che tutti conosciamo come Fedez. L’Ex della bella Chiara Ferragni, ha davvero cambiato il mondo della musica e dello spettacolo e ci ha fatto credere che comunque la musica può esprimere qualunque tipo di emoziona dalla più bella a quella più ostile solo a ritmo delle parole.

Nonostante tutto, Fedez ha dimostrato sempre lealtà, umiltà, verità e non si è mai piegato al sistema nonostante tutte le cose che gli sono capitate.

Nel corso di questo anno, il suo nome è rimbalzato più volte nelle storie del gossip per prima cosa grazie al divorzio con quella che dichiarava essere la donna della sua vita, Chiara Ferragni, per poi far parlare di sé per via del dissing con Tony Effe, fino al suo prima Festival in cui si è mostrato abbastanza strano preoccupando parecchio i fan. .

Insomma, il buon Federico Lucia ha davvero tanto da raccontare e, nonostante tutto quello che gli è capitato, non ha mai perso le speranze di migliorarsi e di ritrovare se stesso. Nel corso della sua vita, ultimamente, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole: andiamo a vedere cos ha detto.

Fedez e la confessione che lascia tutti di stucco: c’entra il suo nemico

Nel corso della sua vita, Federico è stato in grado di dire la sua circa un episodio che ha indignato il mondo della musica e di diversi cantanti che, dopo l’episodio hanno deciso di rinunciarvi: stiamo facendo riferimento all’esclusione di Tony Effe al concertone di Capodanno. Il motivo sarebbe legato ai suoi testi sessisti e a molto altro.

Fedez, nonostante il famoso dissing sopra citato ha voluto dire la sua a riguardo affermando: “Spezzo una lancia a favore di una persona che non mi sta affatto simpatica. Il Comune di Roma che lo invita a cantare e poi dopo cinque minuti ci ripensa? Ma dai, non rompete le scatole. A me non interessa vedere Tony Effe sul palco, ma questa storia è assurda“.

Cosa si pensa di questa storia?

Nonostante il famoso dissing, la presa di posizione di Federico è stata davvero notevole proprio per la difesa in realtà dell’arte e della cultura e non del cantante in se.

Secondo voi l’esclusione di Tony Effe è giusta p rappresenta un motivo di censura?