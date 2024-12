Jessica Morlacchi lascia tutti senza fiato in diretta tv: ecco chi è sua cugina | La conosciamo tutti

Jessica Morlacchi e la confessione amara che lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle donne che ha fatto parlare di sé durante questo anno è proprio lei, la bellissima Jessica Morlacchi. Dopo essere stata fra gli affetti stabili del famoso programma Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, la donna oggi è una delle concorrenti del Grande Fratello. Ultimamente, ha lasciato tutti sena parole per una confessione inaspettata.

Tutti abbiamo imparato a conoscerla quando era solo una ragazzina con il gruppo fondato da lei chiamato Gazosa; pain piano si avvicina al famosissimo Festival di Sanremo con la canzone Stai con me forever, proseguendo con il brano Www.mipiacitu divenendo uno dei tormentoni estivi del 2001.

Qualce anno dopo, la giovane decide di abbandonare la band e continuare la carriera da solista duettando con il cantante Marco Masini al Festival di Sanremo con la canzone Nel mondo dei sogni. Nel 2013, invece, partecipa a The Voice of Italy entrando nel team di Cocciante eliminata però durante i live show.

Pian piano riappare in televisione nel programma di Serena Bortone, fino allo scandalo che l’ha coinvolta con Memo Remigi; l’uomo, pare, avrebbe messo le mani sul lato B della donna venendo licenziato in tronco. Oggi, invece, la donna è una delle concorrenti del programma più spiato d’Italia, il Grande Fratello.

La confessione di Jessica Morlacchi lascia tutti senza fiato

Nel corso della sua carriera, Jessica Morlacchi ha deciso di sorprendere tutti proprio in diretta tv rivelando la sua parentela con una delle cantanti più brave e apprezzate del momento. La donna, infatti, che sta meditando sull’abbandono del reality ha rivelato di essere la cugina di secondo grado proprio di Elodie.

La donna, infatti, ha confessato: “Io ed Elodie siamo cugine di secondo grado. I nostri nonni erano fratelli”.

Jessica Morlacchi spiazza tutti

La donna non fa altro che meditare sul possibile abbandono alla casa del Gf proprio perché stare in casa con degli estranei a lungo non è assolutamente una cosa che si potrebbe fare a lungo e Jessica Morlacchi lo sa bene.

Nel corso delle puntate, infatti, ha dichiarato di star pensando davvero all’abbandono: “Sono arrivata. Sono sfarfallata. Sto fino a lunedì poi vediamo”. Tutti sono pronti a vedere se la ragazza resisterà un altro po’ oppure deciderà immediatamente di abbandonare il gioco.