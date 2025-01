Capodanno su Rai 1, la prima gaffe del 2025: tutto per colpa di un famosissimo cantante

Le prime gaffe durante il Capodanno trasmesso su Rai 1 non sono passate inosservate agli occhi dei fan: ecco cosa è successo

Il pubblico quando arriva il 31 segue alcuni programmi trasmessi in televisione per aspettare insieme ai personaggi pubblici la mezzanotte con la loro musica e il loro intrattenimento. tra i programmi sicuramente più visti e apprezzati dagli stessi spettatori vi è proprio il Capodanno trasmetto da Rai 1, quale trasmissione prende il nome di L’anno che verrà.

Dopo moltissimi anni, la trasmissione dopo l’addio di Amadeus alla Rai è passata nelle mani di Marco Liorni, un valido sostituto visto il talento e la professionalità che lo contraddistingue dal resto dei suoi colleghi. Le gaffe clamorose, però, non mancano e aprono questo 205 con diverse polemiche.

Il motivo è legato ad una gaffe fatta da un famoso cantante pubblico durante lo scoccare della mezzanotte; quest’ultimo, con il microfono aperto avrebbe pronunciato: “Teste di Ca***o”, frase che hanno sentito un po’ tutti e che ha destato parecchia polemica.

Ma andiamo con ordine e vi spieghiamo cosa è in realtà successo e chi ha dovuto fare delle scuse: ecco i dettagli e le curiosità nel prossimo paragrafo.

Capodanno su Rai 1, ecco perché è polemica

Poco prima che scoccasse la mezzanotte, si è sentito da un microfono aperto una parolaccia. In molti si sarebbero chiesti chi l’avrebbe pronunciata e dopo poche ore si è venuto a sapere che è stato proprio Angelo Sotgiu, membro dei Ricchi e Poveri. Il cantante avrebbe pronunciato in diretta: “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di ca###”, una frase chiaramente rivolta ai tecnici e della regia per il microfono spento, che alla fine era acceso.

Le prime scuse sono arrivate dal conduttore Marco Liorni che ha dichiarato: “Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”.

Le scuse e la polemica

Alla frase pronunciata da Marco Liorni, si è allegata quella del cantante de I Ricchi e Poveri che ha dichiarato: “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”.

Questo episodio è diventato virale e non sono assolutamente mancate le polemiche, proprio nei confronti del cantante che ha avuto poco rispetto delle maestranze e di chi, quel giorno, stava semplicemente facendo il suo lavoro.