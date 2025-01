Cristina Chiabotto, vomitata la verità che sconvolge: ecco cosa è successo all’ex Miss Italia

Cristina Chiabotto e la verità terribile che sconvolge tutti: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che ha cambiato il mondo dello spettacolo lasciando il segno indelebile all’interno del mondo dello spettacolo è lei, la splendida Cristina Chiabotto. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a Miss Italia aggiudicandosi la vittoria, tanto che oggi è divenuta il simbolo della manifestazione, oltre che le ha aperto le porte al mondo dello spettacolo. Negli anni, infatti, Cristina oltre al successo ha dovuto fare i conti con un’amara verità.

Oltre aver fatto parlare di sé per via del ruolo di fatina allo Zecchino D’Oro, la donna partecipa insieme ad Alessandro Del Piero allo spot de La Rocchetta, fino a che partecipa al programma Ballando con le stelle, conducendo in seguito anche lo show Wind Music Awards e I Menù di Giallo Zafferano.

La donna ha scritto anche un romanzo dal titolo Di notte contavo le stelle, in cui racconta una storia per i suoi anni all’interno del mondo dello spettacolo.

Circa la vita privata, la dona è stata legata a Fabio Fulco ma purtroppo la storia è terminata e la donna attualmente è single. I momenti davvero tristi e drammatici per la donna non sono affatto mancati: andiamo a vedere cosa è successo.

Cristina Chiabotto e la confessione terribile: ecco cosa ha detto

Nonostante la bellezza disarmante che la contraddistingue dalle sue colleghe, Cristian Chiabottob vanta un passato non troppo felice soprattutto per un episodio che l’ha cambiata per sempre : il famosissimo debito a 2,5 milioni di euro, avendo seri problemi con il fisco. Nel corso di una intervista ha spiegato il motivo per cui ha dovuto fare la richiesta per accedere alla legge “salva-suicidi”.

In una intervista rilasciata a la Stampa, la donna dichiara: “Purtroppo e in totale buona fede mi sono affidata ai professionisti sbagliati. Sono stata mal consigliata sotto il profilo fiscale quando, ancora giovanissima, a 19 anni ho iniziato la mia attività. L’ho fatto perché voglio fare ciò che ritengo giusto e doveroso: pagare, come tutti, le somme effettivamente dovute. E adesso? E adesso non mi resta che attendere l’esito della procedura con la serenità di chi ha la coscienza a posto”.

Conclusioni

La donna ha anche aggiunto: “Ci tengo inoltre a precisare che, a differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, nel decreto (peraltro pubblico) non si parla mai di evasione, ma piuttosto di ‘comportamento elusivo non fraudolento’ come espressamente dichiarato dal giudice. Ho sempre rispettato le regole. E ho chiesto a chi mi consigliava di fare altrettanto”.

Per fortuna la donna ha ripreso a vivere lasciando da parte questo brutto momento.