Matilde Brandi, tutta la verità sul mancato matrimonio: “Dovevamo sposarci ma….”

Matilde Brandi fa una confessione davvero inaspettata che mette fine a tutto: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità

Una fra le tante showgirl che ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo soprattutto negli anni Novanta, è proprio lei, la splendida Matilde Brandi. La donna si è fatta conoscere grazie al Bagaglino ma anche ad una serie di successi televisivi che l’hanno cambiata la vita: tra questi ricordiamo Bellezze al bagno, Carramba che sorpresa e Club ’92 e il più importante varietà della tv, Fantastico.

Negli anni abbiamo sempre visto Matilde Brandi come una bravissima ballerina dal talento smisurato, ma nessuno ricorda il suo debutto negli anni novanta nel famoso programma Buona Domenica, venendo successivamente scelta nel 1998 come conduttrice al fianco di Andrea Pellizzari per la versione estiva del programma Super.

aLe sue apparizioni fondamentali cambiano tutto e ricordiamo il suo volto da ballerina nello show di Adriano Celentano. Negli anni, Matilde si fa conoscere anche in vari programmi come concorrente, tra questi il Grande Fratello e non solo .

Oggi, la donna ha voluto fare una rivelazione davvero sconcertante: ecco cosa ha detto la donna, i dettagli e le curiosità.

Matilde Brandi, la confessione che mette tutti a tacere

Molto bella, felice e spensierata, Matilde Brandi si è presentata negli studi di Monica Setta Storie di donne al bivio, in onda sabato 11 gennaio alle 15 su Rai 2, facendo delle rivelazione davvero personali circa la sua situazione sentimentale e la voglia di convolare a nozze.

A riguardo, la donna ha precisato: “Avevamo annunciato che ci saremmo sposati lo scorso novembre, ma la data delle nozze è cambiata. Francesco ed io ci sposiamo il 26 gennaio 2026. Faremo una grande festa di amici – dice – molti dei quali hanno tenuto a battesimo il mio amore per Francesco”. I due si sono conosciuti grazie all’amica Manila Nazzaro, che, tre anni fa, durante una fiera di abbigliamento nuziale a Bari, organizzò un incontro dando vita al loro amore.

Le parole di Matilde Brandi

La donna, dopo molti anni di trsitsezza e dopo la lunga separazione, oggi si dichiara felice e spensierata, tanto che ha un buon rapporto con il suo ex marito.

Proprio su di lui rivela: “Oggi io e Marco siamo sereni, soprattutto per il bene delle nostre ragazze”.