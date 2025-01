Perché le ragazze sono sempre più affascinate dal “bello e dannato”? La risposta dell’esperto ci lascia senza fiato

Bello e dannato e malessere sono i nuovi prototipi delle donne di oggi: perché ne sono così affascinate? La risposta è proprio questa

Una Gianna Nannini negli anni Novanta cantava “Bello, bello impossibile con gli occhi neri e quella bocca da baciare” , ma è cambiato qualcosa da quei tempi? A quanto pare proprio no, le donne nel 2025 continuano ad essere affascinate dal bello e dannato o dal cosiddetto MALESSERE. In molti ci chiediamo qual è il reale motivo di questa nuova moda e se lo è davvero? Andiamo a scoprire cosa ne pensano gli esperti a riguardo.

La società moderna sta cambiando ed è cambiata nel corso del tempo, sugli amori, sulle cose che ci piacciono e su quello che desideriamo ma non si è mai smentita sulla questione “uomini”. Quando sentiamo parlare del bello e dannato, riferendoci agli anni d’oro, sicuramente facciamo riferimento a quell’uomo estremamente affascinante che ci porta via anima e corpo e forse non ci lascia nulla.

Lo stesso nel 2025 solo con una forma del tutto diversa ma che proclama questo modello anni Novanta: il cosiddetto malessere. Una persona tossica, che ama proclamare amore, sparisce e si fa sentire ogni volta che vuole lui, un giorno ti ama e un altro ti odia ed è il classico uomo che molti esperti lo classificano come “da evitare”.

La domanda sorge spontanea: perché le ragazze ne sono così affascinate? Il motivo ve lo sveliamo proprio con l’aiuto di uno psicologo nel corso del prossimo paragrafo.

Malessere, perché le donne ne sono cosi affascinate?

Nel precedente paragrafo vi abbiamo un po’ fatto la descrizione del classico tipo che le persone amano descrivere come malessere, aggiungendovi anche che è sempre un tipo spavaldo e sicuro di sé, geloso e che con il suo fascino fa dimenticare tutto alla donna che ne è sicuramente attratta. Le donne sanno benissimo che le farà soffrire ma non riusciamo a sottrarci al suo fascino.

Proprio ai microfoni di Fanpage.it, la dottoressa Lucia Montesi ha provato a dare una spiegazione al motivo per cui le donne ne sono così profondamente attratte: “Può essere la spia di una problematica psicologica: ripetere un copione già vissuto nella propria famiglia di origine con i propri genitori, pensare di non meritare una relazione migliore, la sindrome della crocerossina che porta ad accudire un altro problematico e a volerlo cambiare, una bassa autostima. I belli e dannati come si diceva una volta, o i malesseri come si dice ora, esercitano sulle donne un fascino particolare”.

Conclusioni

L’esperta ha spiegato e concluso che molto dipende dai testi della musica, dal cinema e dalla televisione che definisce un prototipo di uomo a cui siamo facilmente attratti.

E ha concluso: “Oggi sono soprattutto i social a dare risalto ai tipici comportamenti dei cattivi ragazzi: le loro imprese attirano visualizzazioni e apprezzamenti, suscitano ammirazione e desiderio di imitazione. Il malessere è il ragazzo retrogrado, maschilista, possessivo, geloso, irrispettoso che si vanta di essere tale, oppure quello che non dà certezze, lascia sulle spine o concede le sue attenzioni come fosse un favore”.