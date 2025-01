Giancarlo Magalli e l’affondo sulla Regina delle cicale: “Mi avevano avvisato…”

Giancarlo Magalli lascia tutti senza parole dopo l’affondo ad una delle soubrette più amate dello spettacolo: ecco cosa ha detto

Uno degli uomini che con il suo talento e la sua professionalità hanno cambiato il mondo dello spettacolo italiano è proprio lui, Giancarlo Magalli. Autore e conduttore televisivo, ha fatto la stoia con il programma I Fatti vostri, oggi passato nelle mani di Tiberio Timperi. Magalli, però, attraverso un’intervista, ha voluto parlare della sua carriera facendo una confessione su una delle showgirl più apprezzate in Italia: andiamo a vedere di chi si tratta.

Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università La Sapienza di Roma, Giancarlo Magalli comincia a lavorare nel villaggio turistico di Pugnochiuso ed è stato il primo a seguire la carriera di Fiorello e questo lo ricorda bene; infatti, in una intervista ha confessato: “Fiorello è stato mio allievo perché veniva ai miei corsi ad Ostuni”.

L’amore per l’arte e lo spettacolo l’ha ereditata da suo padre che lavorava sui set e lui, da bambino, spesso andava insieme al suo papà.

Ricorda un aneddoto davvero particolare: “Un giorno mi dicono: Giancà, la vedi? Quella è la Lollobrigida, avvicinati e tirati giù i pantaloni, mostrale il pisello“, e lui lo ha fatto: “Ovvio! Ricordo ancora le risate. Il dispiacere è arrivato molti anni dopo, quando l’ho intervistata e tutto orgoglioso le ho ricordato l’episodio, certo di averla stupita. Macché, il vuoto”.

Giancarlo Magalli e il retroscena su una showgirl: le sue parole

Ospite del programma di Caterina Balivo, La Volta buona, Giancarlo Magalli ha parlato delle sue esperienze in televisione e di una in particolare con cui ha dovuto aver a che fare con la “Regina delle cicale”, stiamo parlando proprio di Heather Parisi. Con la donna parecchie persone hanno avuto problemi per il suo carattere, compresa la rivalità famosissima con Lorella Cuccarini.

Magalli, ha voluto dire la sua dichiarando che non è affatto facile lavorare con una come lei: “Ho lavorato un anno con Heather Parisi e posso dire che è dura lavorare con lei, ha un brutto carattere nelle relazioni. Ma va detto anche che non ci sono molte persone che ballano meglio di lei”.

Le parole pungenti

Circa il programma Ciao Weekend, nel 1991 Parisi e Magalli lavorarono insieme ma molti dei suoi colleghi lo misero in guardia sull’atteggiamento di quest’ultima; infatti, il conduttore ricordò che la donna in quegli anni gli aveva dato un calcio nel sedere perché l’aveva impallato con le telecamere durante una diretta.

Nel dettaglio ha confessato: “Quando uscì sul giornale che avevo scelto Heather Parisi mi chiamarono venti persone, anche colleghi famosi, e tutti mi dissero: “Ma che sei matto?”. E mi ero spaventato. In realtà qualche problemino c’è stato”.