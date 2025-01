Heather Parisi dopo l’affondo non ci sta e rivela tutto: c’entra proprio il noto presentatore

Dopo l’affondo del noto presentatore in diretta tv, Heather Parisi dice la sua lasciando tutti senza fiato: ecco perché

Una delle ballerine e delle donne di spettacolo che hanno cambiato la televisione italiana per la sua competenza artistica fuori dal comune è lei, Heather Parisi. In molti associano il suo nome alla famosa tuta colorata con cui ha ballato Disco Bambina e Cicale, due brani che hanno fatto la storia della sua carriera. Molto spesso, però, la donna è stata criticata per i suoi modi di fare e il suo atteggiamento: vediamo cosa è stato detto recentemente proprio su di lei.

Giovanissima, la donna fu scoperta proprio da Pippo Baudo che la volle a Fantastico, nota trasmissione Rai che ha fatto scalpore negli anni Settanta- Ottanta. La donna fece un provino insolito ballando proprio sulla scrivania di alcuni dirigenti Rai e convincendo Baudo che lei fosse la persona giusta per il suo show.

La donna ha vissuto un’infanzia difficile e questo l’ha cambiata per sempre. In una intervista, infatti ha confessato: “Ho avuto un’infanzia molto difficile. Però, mia madre ha 84 anni, non voglio farla soffrire e non dirò altro. Mio padre l’ho conosciuto davvero solo a 28 anni. Sono andata a cercarlo e ho capito che avevo preso per buone tante bugie sul suo conto“.

Ultimamente, è finita al centro delle polemiche dopo un affondo di un noto conduttore tv: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Heather Parisi l’affondo è davvero terribile: ecco il motivo

Ospite de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo il buon conduttore Giancarlo Magalli che ha ricordato quanto è stato faticoso lavorare con Heather Parisi in una trasmissione. Le parole del uomo, però, non sono passate inosservate dalla donna che ha voluto commentare quanto affermato dal buon Magalli.

Magalli, aveva confessato: “Quando uscì sul giornale che avevo scelto Heather Parisi mi chiamarono venti persone, anche colleghi famosi, e tutti mi dissero: “Ma che sei matto?”. E mi ero spaventato. In realtà qualche problemino c’è stato. Ho lavorato un anno con Heather Parisi e posso dire che è dura lavorare con lei, ha un brutto carattere nelle relazioni”.

Cosa ha detto Heather Parisi

Hetaher Parisi ha voluto con un post Instagram replicare all’uomo rivelando: “A quale “versione” di certi miei “colleghi” devo credere? A quella che quando mi incontra dietro le quinte o a un evento privato mi riempie di complimenti e ammirazione, o a quella che davanti a una telecamera dice l’opposto per attirare attenzione su di sé e destare clamore? Semplice, a nessuna delle due. La sincerità non può mai essere a corrente alternata”.

Chissà come andrà a finire tra i due…