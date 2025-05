Addio bollo auto, abolito totalmente dallo Stato: vai all’ACI con il documento e levano il tuo nome

Addio bollo auto finalmente. LO Stato ha deciso, adesso basta andare all’Aci con il documento e non dovrai più sborsare un euro.

Ebbene si, hai letto bene. Il bollo auto, quella tassa odiata da milioni di automobilisti, può essere eliminato. Non è un trucco, non è un sogno: basta andare all’ACI, presentare il documento giusto, e il bollo sparisce.

Ci sarà la fila davanti agli sportelli, di tutti quelli che già pregustano l’idea di non pagare più un euro. Per molti, sembra un regalo improvviso dello Stato. Ma è davvero per tutti?

Il bollo auto è una delle imposte più mal digerite dagli italiani, e su questo non c’è alcun dubbio. Si paga ogni anno, anche se l’auto è ferma in garage. Non ha infatti un legame con il reale uso del veicolo e viene spesso vissuto come un peso inutile. Ecco perché la notizia farà tanto rumore.

Per alcuni cittadini è sufficiente un documento, una domanda ben fatta e il bollo non si paga più. Mai più. Come fare? Vediamo subito.

Addio bollo auto: ti basta un documento

Quello che non tutti sanno è che il Codice della Strada prevede già una serie di esenzioni dal pagamento del bollo. Non è una sanatoria, non è un condono. È semplicemente un diritto, riconosciuto dalla legge, per chi rientra in determinate categorie.

Le più comuni riguardano le persone con disabilità (legge 104) e i familiari che le hanno fiscalmente a carico, i veicoli elettrici, che in molte regioni non pagano il bollo per 5 anni (o per sempre, in alcune), i veicoli storici con oltre 30 anni d’età, regolarmente iscritti nei registri ufficiali e in alcune regioni autonome anche i veicoli ibridi o a metano possono beneficiare di esenzioni totali o parziali.

Cosa devi fare

Sì, a volte basta davvero solo un documento. Per accedere a queste esenzioni infatti spesso basta presentare un solo documento all’ACI o all’ufficio tributi della propria Regione: la certificazione di invalidità, l’attestazione di iscrizione al registro storico, la carta di circolazione aggiornata. Niente trafile infinite: un modulo, una firma, e il bollo scompare.

Quindi no, purtroppo il bollo auto non è stato abolito per tutti. Ma per qualcuno sì. E la cosa sorprendente è che non serve un avvocato né un commercialista. Basta essere informati, andare nel posto giusto, e presentare quel documento. Quello che per molti è solo burocrazia, per altri è libertà su quattro ruote. Basta solo informarsi.