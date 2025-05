Ufficiale – Addio ai fari, diventano illegali | Devi circolare sempre spento

Il Codice della Strada parla chiaro: i fari diventano illegali, a partire da un mese preciso. Meglio non usarli se non vuoi beccarti una multa.

È successo davvero, anche se sembra incredibile: non potremo più accendere i fari in auto. Hai letto bene: vietati. Dovremo circolare al buio. E non è una provocazione: è una norma vera e propria, con tanto di rischio multa.

In un mondo che si muove verso la sicurezza, la decisione sembra assurda. Eppure, è già realtà. I conducenti italiani dovranno abituarsi a un cambio di abitudini radicale. Niente più abbaglianti, niente più luci di cortesia, niente più luci.

Questa novità non riguarda solo le multe, o meglio, la paura di vedersene arrivare una. C’è in gioco qualcosa di più importante: la sicurezza. Perché circolare senza luci, specialmente in alcune condizioni, significa esporsi a un pericolo reale. Eppure la legge parla chiaro.

Tra l’altro tutto è già partito da marzo. Non si possono più accendere i fari, soprattutto in alcune ore della giornata. Il rischio è quello di incorrere in sanzioni anche pesanti. E attenzione: non sarà questione di buon senso, ma di Codice della Strada. Ma allora cosa sta succedendo davvero?

Codice della Strada: aboliti i fari

La verità è che nessuno ha davvero vietato di accendere i fari dell’auto. Ma una parte specifica dell’impianto luminoso è finita nel mirino delle autorità: stiamo parlando dei fendinebbia. Quei piccoli ma potenti fari bassi che, quando usati male, possono diventare un serio pericolo.

I fendinebbia, infatti, possono essere accesi solo in condizioni di scarsa visibilità: fitta nebbia, pioggia intensa, neve. In tutti gli altri casi, vanno tenuti spenti. La norma è chiara: se la visibilità supera i 150 metri, usarli è vietato. E il motivo è semplice: abbagliano gli altri automobilisti, creando più danni che benefici.

Ignorare la regola può costare caro

Eppure, sono tanti a ignorarlo. Spesso si vedono auto circolare con i fendinebbia accesi anche in giornate limpide, magari solo per abitudine, senza farci nemmeno caso. Ma attenzione: l’uso improprio può portare a una multa tra 42 e 173 euro, così come indicato dall’articolo 153 del Codice della Strada. Oltre a mettere in difficoltà chi guida nella direzione opposta.

Quindi certamente nessuno ti chiede di guidare al buio, ma è fondamentale usare i fari corretti nel modo giusto. I fendinebbia sono utilissimi, ma solo quando servono davvero. In condizioni normali, diventano un pericolo. La regola non è una punizione, ma una protezione. Quindi sì: i fari restano accesi. Ma i fendinebbia, solo quando ne hai davvero bisogno.