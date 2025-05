Internet, connessione ultraveloce col trucco del televisore | Sposta qui l’apparecchio e navighi a razzo

Internet: come avere la connessione ultraveloce con il semplice trucco del televisore. Ti basta semplicemente spostare l’apparecchio.

Navigare in Internet è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana: dallo streaming di film e serie TV, al lavoro da remoto, fino alla semplice ricerca di informazioni.

Tuttavia una connessione lenta può trasformare queste semplici attività in esperienze a dir poco frustranti. Le pagine web impiegano troppo tempo a caricarsi, i video si bloccano continuamente e le videoconferenze diventano difficili da seguire. Un vero incubo che ti fa venire voglia di lanciare tutto per aria.

La soluzione sembra semplice: cercare una rete Wi-Fi più veloce. Si acquistano nuovi router, si cambiano le impostazioni o si contatta il provider per aumentare la velocità della connessione.

Eppure non sempre questi interventi portano ai risultati sperati. La velocità di navigazione dipende da molteplici fattori. Scopri come rendere internet ultraveloce con il trucco del televisore.

Internet: connessione ultraveloce con il trucco del televisore

Quando ci accorgiamo che la rete internet è particolarmente lenta e cerchiamo un modo per velocizzarla, un aspetto spesso trascurato è proprio il posizionamento del router.

Tanto per incominciare, per garantire una connessione stabile e veloce in tutta la casa è fondamentale che il segnale Wi-Fi raggiunga ogni angolo in modo uniforme. Ciò significa evitare di posizionarlo vicino a muri spessi, oggetti metallici o dispositivi elettronici che possono ostacolare la diffusione del segnale, e scegliere magari un luogo centrale della casa. Un posizionamento strategico può fare la differenza nella qualità della connessione.

La necessità di una copertura uniforme

Molti posizionano il dispositivo vicino alla televisione pensando che ciò possa migliorare la qualità del segnale per lo streaming. Come se si comportasse come una sorta di antenna, che deve stare vicino alla tv. In realtà questa scelta può essere controproducente. Il router e la TV possono interferire tra loro, riducendo la qualità della connessione. Quindi il trucco semplice ma efficace per migliorare la velocità di navigazione è posizionare il router lontano dalla televisione. Questo accorgimento riduce le interferenze tra i due dispositivi e permette una distribuzione più uniforme del segnale Wi-Fi in tutta la casa.

Gli esperti consigliano di mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo tra i due apparecchi. Questa distanza aiuta a prevenire l’accumulo di calore e a ridurre le interferenze elettromagnetiche, garantendo così una connessione più stabile e veloce. Come spiega guruhitech.com poi, ci sono diversi dispositivi che “possono compromettere la qualità del segnale WiFi, come telefoni cordless, monitor per bambini e alcuni dispositivi Bluetooth, che operano nella banda di 2.4 GHz” come il microonde. Per cui per ottimizzare ulteriormente la connessione è consigliabile utilizzare router che supportano le bande a 5 GHz, meno soggette a interferenze rispetto alla banda a 2,4 GHz.