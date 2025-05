Batteria smartphone, mettila in carica solo a quest’ora | Ti dura il doppio, la conferma del Ministero

La batteria dello smartphone ti può durare il doppio, ma devi imparare a ricaricarla solo a un’ora ben precisa.

Chiunque possieda uno smartphone non nuovissimo sa quanto sia frustrante vedere il livello della batteria scendere rapidamente.

Purtroppo si tratta di un processo inevitabile, che prima o poi accade a tutti. Fa parte della normale usura del telefono, dopo qualche anno.

Oltre alla normale usura però ci sono alcuni nostri comportamenti che ne accelerano il decadimento, senza che ce ne accorgiamo.

Ma niente paura, con qualche piccolo accorgimento puoi aumentare la durata della tua batteria, anche raddoppiarla. Per esempio se la ricarichi ad un orario preciso. E adesso ti sveliamo il trucchetto.

Batteria smartphone: come aumentarne la durata

Come abbiamo accennato ci sono diversi fattori che influiscono sulla durata della batteria. Il più decisivo probabilmente è quanto frequentemente carichiamo il nostro telefono. I moderni smartphone, infatti, hanno un numero limitato di cicli di carica, che di solito va da 500 a 1.000, e ripetere frequentemente l’operazione di ricarica accelera il deterioramento della batteria. Così come quando si utilizza il telefono durante la carica, come spesso accade, si riduce ulteriormente la durata della batteria, mettendo sotto stress il dispositivo.

Inoltre per lo stesso motivo bisogna tenere d’occhio il livello di carica. I telefoni funzionano al meglio se la batteria non scende mai al di sotto del 20% e viene scollegata quando raggiunge al massimo l’80%. E cerca di limitare la ricarica rapida, che pure può compromettere la longevità della batteria nel lungo periodo.

Attenzione alle abitudini più comuni

I cicli di carica quindi sono uno degli aspetti più critici nella vita della batteria dello smartphone. Ogni volta che il livello della batteria scende sotto il 100% e viene poi ricaricata completamente, si consuma un ciclo di carica. Ecco perché è fondamentale evitare di caricare il telefono fino al 100% o lasciarlo scaricare completamente.

Ma abbiamo parlato di orario giusto. Per capire di cosa parliamo, ti invitiamo a riflettere su questo: una delle abitudini che spesso mettiamo in atto senza pensarci troppo è quella di lasciare il cellulare in carica durante la notte. Quanto spesso lo fai anche tu? Ma questa pratica può ridurre significativamente la vita utile della batteria perché anche se è carica può comunque ricevere continuamente un po’ di corrente, surriscaldandosi e degradandosi nel tempo. Per far durare di più la batteria del nostro smartphone quindi è importante seguire questi piccoli e semplici accorgimenti, come caricarla solo durante il giorno. Adottando queste buone abitudini, potrai allungargli la vita di molto.