Equilibrio, se lo perdi spesso è un cattivo segno: corri subito dal medico | La diagnosi è devastante

Se perdi spesso l’equilibrio potrebbe essere il caso di correre dal medico. Meglio risalire subito alle cause, la diagnosi può essere devastante.

Non c’è nulla di più importante della nostra salute, ma troppo spesso siamo distratti dai ritmi frenetici della vita quotidiana e finiamo per non ascoltare il nostro corpo come dovremmo.

Piccoli segnali come un mal di testa o una stanchezza improvvisa, sono il modo in cui il nostro corpo ci comunica che qualcosa non va.

Prendersi cura di sé significa imparare a riconoscere questi segnali e rispondere prontamente, prevenendo così problemi più gravi.

Quindi, oltre a fare attenzione alle abitudini quotidiane come alimentazione sana, riposo adeguato e movimento diamo ascolto anche a ciò che il nostro corpo ci dice. Come la perdita di equilibrio. La sensazione di instabilità, come se la stanza stesse girando o il pavimento fosse incerto sotto i piedi, è davvero fastidiosa. E oltre a darci vertigini, nausea o stordimento, può aumentare il rischio di una caduta. In genere un episodio isolato e comune, come quando ci alziamo troppo in fretta, non è motivo di preoccupazione. Ma quando questa sensazione si ripete o dura a lungo, allora è importante approfondire dal medico, la diagnosi potrebbe non essere felice.

Equilibrio: se lo perdi spesso corri dal medico

Abbiamo detto che una delle cause più comuni è quando ci alziamo troppo in fretta. Ma la perdita di equilibrio può significare altro. Come spiega su eldebate.com il dottor Kenny Lin, specialista in disturbi dell’equilibrio presso l’Houston Methodist Hospital: “Alcune cause sono più preoccupanti di altre, ma è fondamentale individuare quando esiste una condizione sottostante che richiede attenzione medica”.

“Tuttavia, se si avverte che la testa gira quando ci si gira nel letto o se si avvertono forti capogiri che durano diverse ore, è importante consultare un medico”. Questa situazione potrebbe essere vertigine parossistica posizionale benigna (VPPB), nota anche come “cristalli nell’orecchio”. “Quando questi cristalli, che normalmente ci aiutano a percepire i cambiamenti di gravità, si staccano e galleggiano nell’orecchio, provocano una forte sensazione di rotazione” spiega il dottor Lin. Si avverte capogiro come se tutto attorno a noi stia girando. Ma non è tutto.

Le cause del capogiro

Ci sono anche altre patologie dell’orecchio che possono influenzare l’equilibrio, come la labirintite, un’infezione virale, o la malattia di Ménière, causata da un’alterazione della pressione del fluido nell’orecchio. Altri fattori che incidono sull’equilibrio sono i problemi muscolari o articolari, spesso legati all’età o a interventi chirurgici come la sostituzione di un’articolazione.

Ma anche la vista gioca un ruolo fondamentale. Un altro fattore da considerare è la circolazione sanguigna. Quando ci alziamo troppo in fretta, la pressione sanguigna può abbassarsi temporaneamente, provocando vertigini per qualche secondo. In alcuni casi comunque non è facile capire cosa stia provocando il problema. In ogni caso è fondamentale consultare un medico per escludere condizioni più serie e ottenere una diagnosi corretta.