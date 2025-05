Monete rare, questo centesimo vale 50.000€ | Se noti la foglia di quercia sei già ricco sfondato

Controlla le monetine nel tuo portafoglio: c’è un centesimo che vale 50.000 euro. Questa è la fortuna dei collezionisti.

Il collezionismo di monete è una passione che unisce storia, arte e un pizzico di fortuna. Molti iniziano per caso, conservando qualche moneta estera ricevuta in vacanza o trovata nel resto di un acquisto che li colpisce.

Ma con il tempo, questo hobby può trasformarsi in una vera e propria caccia al tesoro, dove ogni moneta può nascondere un valore inaspettato.

Nascosto tra le pieghe di un portafoglio o dentro a un vecchio salvadanaio, potrebbe nascondersi infatti un piccolo tesoro. E cosa ancora più sorprendente, anche qualcosa di apparentemente banale come un centesimo può valere migliaia di euro.

Ti è forse già capitato tra le mani, senza saperlo, e lo hai scambiato per una moneta qualsiasi. Eppure, certi esemplari hanno un valore inaspettato che può cambiarti la vita. Tutto sta nei dettagli.

Monete rare: un centesimo che vale 50.000 euro

I collezionisti, noti anche come numismatici, sono costantemente alla ricerca di monete rare, ed è proprio nei dettagli che si celano le differenze. Un errore di conio, un’edizione limitata, una moneta coniata in uno specifico anno o in uno Stato particolare dell’Unione Europea: tutto può fare la differenza tra una moneta comune e un oggetto da collezione.

Un centesimo può sembrare irrilevante, ma in realtà alcune versioni sono così rare da valere quanto un’automobile. C’è da dire poi che negli ultimi anni le monete da 1 e 2 centesimi sono state gradualmente messe da parte, poiché, per assurdo, risultano più costose da produrre rispetto al loro valore nominale. Ma non sono ancora scomparse dalla circolazione. E ci sono ancora i 5 centesimi.

La fortuna dei collezionisti

Facendo un giro in rete scopriamo che sono diversi gli esemplari che hanno raggiunto cifre considerevoli. Per esempio c’è una moneta francese da 5 centesimi del 1999 che può valere fino a 800 euro.

Questa moneta è diventata molto ricercata a causa di un errore di conio che ha causato una doppia iscrizione dell’anno 1999. Un’altra moneta di valore significativo è quella da 20 centesimi spagnola, sempre del 1999, che presenta l’effigie di Miguel de Cervantes. A causa della sua rarità, alcuni esemplari sono stati venduti all’asta per oltre 1.500 euro.

Ma quella di cui vogliamo parlare è la moneta tedesca da 1 centesimo coniata nel 2002. Progettata dall’architetto Rolf Lederbogen, al rovescio raffigura una foglia di quercia con due ghiande, circondata dalle stelle dell’UE. A renderla unica è anche il materiale: un tipo di acciaio diverso che le dona un colore particolare. Su piattaforme come eBay, queste monete raggiungono valori astronomici: un esemplare è stato valutato fino a 45.000 euro. Si tratta di un caso raro, ma non impossibile. Ecco perché vale sempre la pena dare un’occhiata più attenta a ciò che abbiamo in tasca: a volte, un piccolo centesimo può cambiare tutto.