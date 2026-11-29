Dal 30 novembre al 6 dicembre 2026, si concentrano diverse scadenze fiscali che interessano imprese, professionisti, lavoratori autonomi e contribuenti privati. Tra i principali adempimenti figurano il versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe), la presentazione degli elenchi Intra-12, il pagamento degli acconti Irpef, Ires e Irap, e la registrazione dei contratti di locazione. Queste scadenze sono previste dall’Agenzia delle Entrate e richiedono attenzione per evitare sanzioni o ritardi.

Scadenza del 30 novembre 2026: rivalutazione terreni e partecipazioni

Il 30 novembre 2026 è la data per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2025 o 2026. Questo adempimento permette di aggiornare il valore fiscale di tali beni attraverso una perizia di stima, riducendo l’aliquota applicata rispetto a quella ordinaria (18% per i terreni, 21% per le partecipazioni nel 2026 contro il 26% fisso). Il pagamento può essere effettuato in una sola volta o diviso in tre rate annuali, con interessi del 3% sulle rate successive alla prima. La rivalutazione consente di ridurre l’imposta futura in caso di vendita. Il valore periziato diventa il nuovo prezzo di carico, e se il bene viene venduto a quella cifra, non si paga nulla al momento della transazione.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) e versamento Iva sugli acquisti intracomunitari

Il 30 novembre 2026 è la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe), relativa al terzo trimestre 2026. Questo adempimento interessa i soggetti passivi Iva che devono trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni effettuate tra luglio e settembre. La Lipe è un adempimento dichiarativo e informativo, non legato al pagamento dell’eventuale saldo Iva a debito, che segue scadenze separate. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline. L’obiettivo è permettere all’Agenzia delle Entrate di monitorare la posizione dei contribuenti e verificare la coerenza tra le operazioni effettuate, l’imposta liquidata e i successivi versamenti.

Il 30 novembre 2026 è anche la data per il versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre 2026 da soggetti non stabiliti in Italia. Gli enti non commerciali e i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva ordinari devono comunicare l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento. Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 EP, utilizzando codice tributo 622E, denominato Iva sugli acquisti modello Intra 12.

Il versamento è collegato alla presentazione degli elenchi Intra-12, che permette di assolvere il debito d’imposta derivante dagli acquisti. Questo adempimento è complementare alla presentazione degli elenchi Intra-12, poiché permette di assolvere il debito d’imposta derivante dagli acquisti. Il 30 novembre 2026 è inoltre la scadenza per il versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap e delle altre imposte, sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi. L’obbligo interessa le persone fisiche, le società di persone e gli enti equiparati, e deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o quelli degli intermediari abilitati.

Infine, il 1° dicembre 2026 è la data per la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati il 1° novembre 2026 o rinnovati tacitamente, quando soggetti all’obbligo di registrazione. Entro questa data, le parti contraenti devono versare l’imposta di registro, nel caso in cui non sia stata esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca. Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 Elide.